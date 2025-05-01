Кого из украинцев заставят вернуть средства за отпуск

В Украине работники имеют право на денежную компенсацию за неиспользованный отпуск. Впрочем, в отдельных случаях работодатель может частично удержать эти средства.

Кто должен вернуть деньги за отпуск

Компенсацию за неиспользованный ежегодный отпуск чаще всего начисляют при увольнении, если работник не успел использовать 24 дня отдыха, передает 24 Канал со ссылкой на Закон Украины № 504/96-ВР "Об отпусках".

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Однако денежная выплата возможна и без увольнения – для категорий работников, которые имеют право на продленный основной или дополнительный отпуск с работы.

Среди тех, кто может рассчитывать на такую компенсацию:

педагогические, научные и научно-педагогические работники;

лица с инвалидностью III группы;

несовершеннолетние;

работники, занятые во вредных или тяжелых условиях;

государственные служащие, судьи, прокуроры и должностные лица местного самоуправления.

Однако, если работник не придерживался условий, предусмотренных законодательством, или получил чрезмерную компенсацию, работодатель имеет право удержать соответствующую сумму из зарплаты.

Важно! Это касается случаев, когда работник взял отпуск полной продолжительности, но уволился раньше, чем отработал необходимый период. В таком случае работодатель имеет право вычесть из зарплаты оплату за "лишние" дни отпуска, которые были использованы авансом.