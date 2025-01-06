Кишинев предлагал Приднестровью помощь с газом, но безуспешно

В декабре 2024 года власти Кишинева обратились к непризнанному Приднестровью с предложением помощи в обеспечении газом и электроэнергией. Однако, Тирасполь не отреагировал на эти инициативы.

Как Молдова предлагала помощь с газом

Министерство предложило компании "Тираспольтрансгаз" альтернативный вариант на случай прекращения поставок российского газа – закупку на румынской энергетической бирже, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание NewsMaker.

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Позже, 2 января, Moldovagaz и Energocom представили механизм закупки газа на региональных рынках.

Заметьте! Кроме этого, Молдавской ГРЭС, которая обеспечивает основную часть электроэнергии в Приднестровье, предложили возможность перерабатывать газ, закупленный Energocom, в электроэнергию.

По словам государственного секретаря Министерства энергетики Молдовы Константина Боросана, ответа на это предложение не поступило.

До сегодняшнего дня мы не получили никакого ответа на эти предложения. А "Тираспольтрансгаз" отказался от сотрудничества в тот же день, 2 января,

– отметил чиновник.

Ситуация с электроэнергией в Приднестровье

После прекращения поставок российского газа Приднестровье столкнулось с дефицитом электроэнергии, который уже достиг примерно 30% от необходимого потребления, или 65 мегаватт.

Несмотря на попытки экономить ресурсы, ситуация остается критической.

Напомним! С 1 января 2025 года непризнанное Приднестровье осталось без поставок российского газа. Это привело к прекращению поставок газа десяткам тысяч бытовых потребителей и остановке работы местных промышленных предприятий.