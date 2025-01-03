Приднестровье отклонило предложение Молдовы и не хочет покупать газ в Европе

В Приднестровье отказались от предложения Молдовы о помощи в закупке газа на европейских рынках. Там ожидают, что российский "Газпром" возобновит поставки топлива.

Приднестровье не хочет европейского газа

Ранее "Молдовагаз" предложила приднестровской компании "Тираспольтрансгаз" организовать закупки газа через европейские платформы, ведь с 1 января регион остался без поставок российского газа, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание IPN.

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Приднестровская "власть" отклонила это предложение, объяснив свое решение тем, что закупка газа на европейских рынках может обернуться "более высокими и нестабильными" ценами.

Заметьте! Тирасполь заявил, что ожидает возобновления поставок газа от российского "Газпрома" в рамках действующего контракта, который действует до 2026 года.

Однако с 1 января непризнанный регион перестал получать российский газ. Это привело к тому, что десятки тысяч бытовых потребителей остались без газоснабжения, а местная промышленность фактически остановила свою работу.

Какова ситуация с электроэнергией

В ответ на ситуацию власти Приднестровья посоветовали жителям использовать электрообогреватели, ведь электроэнергия пока остается доступной. Это обеспечивается работой Днестровской ГРЭС, которая использует запасы мазута и угля.

Важно! Однако, по прогнозам, этих запасов хватит только до конца зимы. При этом резкий рост потребления электроэнергии из-за компенсации отсутствия газа и похолодания может привести к тому, что ресурсы закончатся гораздо раньше.