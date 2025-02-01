"Приднестровье" уже начало получать газ из Молдовы в долг

На территорию непризнанного "Приднестровья" начал поступать кредитный газ из Молдовы. Гарантом этого выступает ЕС. За это президент так называемой республики Василий Красносельский поблагодарил президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

Соответствующую информацию рассказал исполняющий обязанности директора компании "Молдовагаз" Вадим Чебан для издания Europa Libera, сообщает 24 Канал со ссылкой на NewsMaker. Поставка началась в субботу, 1 февраля, в 08:30.

Смотрите также Помощь ЕС Приднестровью ослабит зависимость от России, – ISW

Что об этом известно

Вадим Чебан рассказал, что на левый берег Днестра поставляют газ, который уже находится в трубопроводах на правом берегу. По его словам, объемов, которые сейчас закачивают в трубопроводную систему "Приднестровья" достаточно "для поддержания давления".

В свою очередь президент непризнанной республики Василий Красносельский поблагодарил президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен "от себя лично и от всего Приднестровья". До 2 февраля он обещает запустить газоснабжение для бытовых потребителей.

Кроме того, он пообещал отмену веерных отключений электроэнергии.

Напомним, ранее Кишинев объявил о предоставлении 3 миллиона кубических метров газа Приднестровью, финансирование для которого предоставит Еврокомиссия. Вместе с этим, Европейский Союз предложил Молдове пакет помощи на 30 миллионов евро для преодоления энергетического кризиса