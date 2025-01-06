В Приднестровье нет водоснабжения из-за отключения электроэнергии

В непризнанном Приднестровье возникли перебои с водоснабжением из-за веерных отключений электроэнергии. Некоторые районы Тирасполя уже остались без воды.

В Приднестровье нет воды

Так называемые "власти" Приднестровья заявили, что из-за снижения давления в водопроводной системе без воды могут остаться верхние этажи многоэтажек в Бендерах и Тирасполе, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание NewsMaker.

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Причиной перебоев являются веерные отключения электроэнергии, введенные на этой неделе, влияющие на работу насосных станций и снижающие давление в сети.

Местные СМИ сообщают, что не хватает теперь даже питьевой воды, а для людей организовали полевые кухни.

Интересно! Жителей региона сообщают, что перебои могут возникнуть даже с мобильной связью и интернетом.

Проблемы Приднестровья без российского газа

С 1 января непризнанное Приднестровье осталось без поставок российского газа. Это привело к исчезновению газоснабжения у десятков тысяч бытовых потребителей и остановке работы местных промышленных предприятий.

Власти Приднестровья призвали жителей использовать электрообогреватели для решения проблемы с отоплением.

Молдавская ГРЭС, расположенная в Приднестровье, которая ранее работала на бесплатном российском газе, вынуждена перейти на сжигание запасов угля.

Интересно! По оценкам, этих запасов хватит только до конца января, что создает дополнительную угрозу для энергообеспечения региона. Ситуация остается критической, и дальнейшее развитие событий будет зависеть от поиска новых источников энергии.