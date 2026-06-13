Правительство увеличит финподдержку прифронтовых общин: Свириденко пояснила, куда направят средства

В Украине планируют увеличить финансирование территорий, расположенных вблизи линии соприкосновения. Известно, что в числе приоритетов правительства также находится социальная помощь, в частности поддержка детей определенных категорий.

Социальная поддержка в прифронтовых населенных пунктах

О том, что правительство планирует изменить для жителей вблизи линии соприкосновения, говорится в сообщении Юлии Свириденко.

Смотрите также Россия бьет новые рекорды: все больше денег уходит на войну против Украины

Премьер-министр рассказала, что правительство работает над увеличением финансовой поддержки прифронтовых общин. Так, уже в ближайшее время должно появиться решение о распределении дополнительных средств для местных бюджетов.

Во время совещания с участием Кирилла Буданова, правительственников и народных депутатов, в частности, обсудили ключевые вопросы социальной поддержки прифронтовых регионов. В частности, определили приоритетные действия.

Сегодня в 216 общинах десяти прифронтовых областей проживает более 6 миллионов человек. Несмотря на ежедневные российские обстрелы, там продолжают работать школы, больницы, предприятия и коммунальные службы,

– пояснила Свириденко.

Также она добавила, что ключевыми являются:

обеспечение для людей надлежащего уровня поддержки;

сохранение устойчивости;

сохранение экономической активности.

Особое внимание, по словам министра, нужно уделить поддержке детей ВПЛ и детей погибших защитников/защитниц.

Сейчас правительство уже реализует комплексный пакет из 60 программ поддержки территорий на линии соприкосновения. В то же время важна подготовка к зиме и реализация планов устойчивости, чтобы обеспечить общины резервным энергоснабжением, теплом и водоснабжением.

Какую еще социальную помощь реализуют в Украине?

В Украине действует разветвленная программа социальной поддержки, которая охватывает и государственные программы, и проекты международных/благотворительных организаций. Также, иногда различные виды социальной помощи доступны в разных регионах.

Например, в Киеве действует программа "Забота. Навстречу киевлянам". Это денежная помощь для малообеспеченных категорий населения. В частности, предусмотрены разные размеры выплат. Самая большая из них составляет 2,5 тысячи гривен.

В Сумах действует программа от УВКБ ООН, люди из четырех категорий могут подать заявку – заполнить форму, далее нужно записаться в электронную очередь. По программе можно получить от 10 800 до 12 300 гривен на каждого из членов семьи.