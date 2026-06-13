Соцпідтримка у прифронтових громадах

Про те, що уряд планує змінити для мешканців поблизу лінії зіткнення, йдеться в повідомленні Юлії Свириденко.

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Прем'єр-міністерка розповіла, що уряд працює над збільшенням фінансової підтримки прифронтових громад. Так, уже найближчим часом має з'явитись рішення щодо розподілу додаткових коштів для місцевих бюджетів.

Під час наради за участі Кирила Буданова, урядовців та нардепів зокрема обговорили ключові питання соціальної підтримки для прифронтових регіонів. Зокрема визначили пріоритетні дії.

Сьогодні у 216 громадах десяти прифронтових областей проживає понад 6 мільйонів людей. Попри щоденні російські обстріли там продовжують працювати школи, лікарні, підприємства та комунальні служби,

– пояснила Свириденко.

Також вона додала, що ключовими є:

забезпечення для людей належного рівня підтримки;

збереження стійкості;

збереження економічної активності.

Окрему увагу, за словами міністерки, потрібно приділити підтримці дітей ВПО та дітей загиблих захисників/захисниць.

Нині уряд вже реалізує комплексний пакет з 60 програм підтримки територій на лінії зіткнення. Водночас важливою є підготовка до зими та реалізація планів стійкості, аби забезпечити громади резервним живленням, теплом та водопостачанням.

Яку ще соцдопомогу реалізують в Україні?

В Україні діє розгалужена програма соцпідтримки, яка охоплює і державні програми, і проєкти міжнародних/благодійних організацій. Також, інколи різні види соцдопомоги доступні в різних регіонах.

Наприклад, у Києві діє програма "Турбота. Назустріч киянам". Це грошова допомога для малозахищених категорій населення. Зокрема передбачаються різні розміри виплат. Найбільша з них становить 2,5 тисячі гривень.

У Сумах діє програма від УВКБ ООН, люди з чотирьох категорій можуть подати заявку – заповнити форму, далі потрібно записатися до електронної черги. За програмою можна отримати від 10 800 до 12 300 гривень на кожного з членів родини.