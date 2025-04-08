Все сценарии развития событий – это самоубийство: российская экономика обречена на крах

Российская экономика продолжает испытывать серьезные трудности. Есть два пути: снижение учетной ставки до 5%, что может привести к гиперинфляции, или оставление ставки на уровне 21%, что повлечет за собой экономический коллапс.

Оба варианта являются катастрофическими. Кремль оказался в сложной ситуации, где нет выгодного выхода, поэтому, вероятнее всего, выберет компромиссный путь. Экономический обозреватель Вячеслав Ширяев проанализировал 24 Каналу положение российской экономики.

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Два сценария, которые ждут Россию

Главу Центробанка России Эльвиру Набиуллину хотят заставить снизить учетную ставку с 21% до 5% за три месяца. Уже в июне – июле миллионы россиян начнут массово снимать деньги с депозитов в случае такого сценария. Через несколько недель это повлечет резкий рост цен на все – от соли до автомобилей – поскольку выводимые, деньги, окажутся на потребительском рынке.

Это уже не просто гиперинфляция. Люди начнут вывозить деньги на автомобилях, чтобы купить что-нибудь в магазинах,

– отметил экономический обозреватель.

Снижать ставку категорически нельзя. Однако, если оставить ее на уровне 21%, российская экономика распадется как "карточный домик". Возрастет невыплата кредитов, предприятия не смогут оплачивать друг другу задолженности, а люди – получать зарплаты. Эти процессы уже происходят, но с каждым днем они будут становиться все более ощутимыми.

Обратите внимание! Доктор экономических наук Игорь Липсиц рассказал, что в России начались разрушительные процессы во многих сферах, в частности: угольной промышленности, черной металлургии, лесном секторе и не только. В 2025 году вырастут цены на все продукты питания.

Вячеслав Ширяев подчеркивает, что оба сценария – это фактически самоубийство для России. Проблема Кремля заключается в том, что россияне не имеют выгодного выхода из экономического положения. Ситуация напоминает войну в Украине – они не могут продолжать, но и не могут остановиться. Поэтому можно предположить, что Кремль выберет "средний" путь.

Плохой сценарий – это резкое снижение ставки. Еще худший сценарий – это оставление ставки на уровне 21%, что приведет к полному экономическому упадку,

– добавил он.

Это коснется всех секторов экономики – от газа и сельского хозяйства до ширпотреба и других товаров.