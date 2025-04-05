Доктор экономических наук Игорь Липсиц в интервью 24 Каналу подробно описал проблемы, которые постепенно возникают в России. По его словам, почти каждую неделю новая отрасль сталкивается с убытками.

Важно Такого еще не видели: что россияне массово завозят в Запорожскую область

Какие отрасли в России больше всего страдают

В России большое количество отраслей нуждается в поддержке бюджета из-за больших убытков. Это касается, в частности:

угольной промышленности, которая потеряла европейские рынки;

черной металлургии – военный заказ не компенсирует потерь военный заказ не компенсирует потерь;

лесного сектора – стоит ожидать остановки выработки панелей, целлюлозы, древесины;

автомобильных перевозок;

производства одежды и обуви.

Иностранные компании уходят из России, потому что продавать еще как-то можно, а вот производить – нет.

Кремль изгоняет из России импортные семена, в результате чего упал урожай и может возникнуть продовольственный кризис,

– отметил Игорь Липсиц.

За 2024 год картофель в России подорожал на 93%. В этом году дорожает хлеб и вообще все продукты питания. Впереди вообще можно ожидать сокращения производства сельскохозяйственной продукции из-за недостатка денег и невозможности купить иностранную технику и семена.

Смотрите также Помогают Кремлю обходить санкции: ГУР обнародовало данные о капитанах теневого флота России

Заметим, в России снизилась продажа бытовой техники и электроники. Причина – повышение потребительских кредитных ставок. Ожидается, что уже к лету ассортимент товаров в магазинах существенно уменьшится.