Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что вряд ли говорится о массированном наступлении. Ведь силы, которые перебрасывает враг, – это уже максимальный уровень, который он мог собрать.

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Такого уже давно не фиксировали

Оккупанты не имеют столько ресурса, как, например, они имели для наступления на Авдеевку в 2023 году. Однако они собирают достаточно группировки для того, чтобы попытаться повторить бои, которые мы видели в Угледаре или Курахово.

Россияне собирают подразделения, которые малыми группами будут испытывать нашу оборону. Если им удастся ее сломать, найти слабое звено, то там они приложат максимальные усилия. Для реализации такой тактики – группировки достаточно, сейчас они ее еще собирают,

– подчеркнул Петр Андрющенко.

Это происходит не впервые. Подобным образом враг собирает силы уже в третий раз. Сначала бойцов отправляли на Курщину, тогда в Угледар и Курахово. Сегодня противник накапливает большое количество живой силы.

Единственное, что значительно отличается от того, что мы фиксировали в предыдущие годы, – это то, что они завозят большое количество горючего. Это делают именно для хранения, а не для текущих нужд. Двигаются не малые топливозаправщики, а большие военные цистерны, которых мы еще не видели,

– добавил Андрющенко.

Они едут по всем Запорожским направлениям: Розовка, Пологи, Бердянск, далее в район Токмака, Васильевки. Такое количество дизельного топлива может понадобиться исключительно для использования во время штурмовых действий, потому что для обороны оно точно не нужно.

Заметим, российские войска продвигаются на Ореховском направлении, также возле села Каменское. Именно Запорожскую область называют вероятным местом нового весеннего наступления врага.