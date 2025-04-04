На Юге ситуация контролируемая, но сложная. Враг пытается захватить определенные украинские позиции. Впрочем, в Силах обороны говорят, что таким образом противник решает свои тактические задачи. Сейчас признаков подготовки к большому наступлению на этом участке фронта нет, передает 24 Канал.

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Где россияне продвинулись

По данным DeepState, враг имел продвижение на Ореховском направлении. Так, он прошел вперед возле Каменского – села в Васильевской городской громаде Васильевского района Запорожской области.

Где расположено Каменское: смотрите на карте

Сложная ситуация сложилась на Торецком направлении. Оно остается одним из самых горячих на фронте. К сожалению, недавно здесь россияне тоже имели продвижение в самом Торецке.

Где продвинулся враг: смотрите на карте

К слову, ранее в ВСУ рассказывали, что за Торецк продолжаются городские бои, и оккупанты применяют различные тактики для обхода украинских войск. Так, захватчики попытались использовать подземные тоннели, чтобы пройти к украинским позициям в Торецке.