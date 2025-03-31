В эфире телемарафона представитель ОСУВ "Хортица, майор Виктор Трегубов рассказал, что противник пытался выйти к украинским позициям в Торецке, использовав подземные тоннели, передает 24 Канал.

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Какая ситуация в Торецке

По словам майора, вчера поступила информация о попытках противника использовать подземные коммуникации для захода в тыл нашим войскам на отдельных улицах Торецка.

Трегубов уточнил, что враг не только пытается атаковать с флангов на этом участке фронта, он фактически заходит и снизу.

Поскольку это тоже приоритетное направление, россияне здесь используют все возможности для обхода украинских войск. "Если под Покровском мы имеем ситуацию, когда Россия пытается прорваться вокруг города, то в Торецке – это чисто городские бои", – пояснил спикер.

Обратите внимание! Во время наступления оккупантов в Курской области почти сотня россиян прошла к позициям Сил обороны в Судже по газопроводу.