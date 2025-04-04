Наразі на Півдні ситуація контрольована, але складна. Ворог намагається захопити певні українські позиції. Втім, у Силах оборони кажуть, що у такий спосіб противник вирішує свої тактичні завдання. Наразі ознак підготовки до великого наступу на цій ділянці фронту немає, передає 24 Канал.

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Де росіяни просунулися

За даними DeepState, ворог мав просування на Оріхівському напрямку. Так, він пройшов вперед біля Кам'янського – села у Василівській міській громаді Василівського району Запорізької області.

Де розташоване Кам'янське: дивіться на карті

Складна ситуація склалася на Торецькому напрямку. Він залишається одним із найгарячіших на фронті. На жаль, нещодавно тут росіяни теж мали просування у самому Торецьку.

Де просунувся ворог: дивіться на карті

До слова, раніше в ЗСУ розповідали, що за Торецьк тривають міські бої, і окупанти застосовують різні тактики для обходу українських військ. Так, загарбники спробували використати підземні тунелі, щоб пройти до українських позицій в Торецьку.