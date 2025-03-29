Так, раніше президент Зеленський підтвердив підготовку ворога до нового наступу. Серед ймовірних його напрямків – Сумщина, Харківщина та Запоріжжя. У Раді тим часом вважають, що Росія не почне наступу раніше середини – кінця літа, передає 24 Канал.

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Що коїться на Півдні

В ефірі телемарафону речник Сил оборони Владислав Волошин розповів, що на Півдні ситуація контрольована, але складна. Противник продовжує вести обстріли, завдавати ударів дронами і ракетами по позиціях Сил оборони.

Ворог й надалі збільшує клькість штурмових дій, які проводить малими групами піхоти. Робить він це переважно на двох напрямках –Оріхівському і Гуляйпільському напрямках. За останню добу на Оріхівському напрямку відбулося 2 боєзіткнення, а на Гуляйпільському – дев'ять.

Противник також намагається захопити певні наші рубежі, позиції. У такий спосіб він вирішує свої тактичні завдання. Це не частина якогось стратегічного замислу.