Підготовку Кремля до наступу підтверджував і Володимир Зеленський. За словами президента, ворог планує нові наступальні дії на Сумщині, Харківщині і Запоріжжі, передає 24 Канал.

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У Раді сказали, коли чекати новий наступ Росії

Щодо намірів Росії у коментарі журналістам висловився секретар комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

За його словами, противник справді готується до нового наступу. Задля цього ворог набирає резерви, ресурси, створює нові частини та з'єднання.

Здійснити наступ через місяць Росія точно не зможе.

Окупанти будуть готові піти у новий наступ не раніше середини – кінця літа, якщо продовжать готуватися у такому темпі,

– зазначив чиновник.

Також Костенко заперечив здатність окупантів наступати одразу по всій ширині фронту, який становить 800 – 1000 кілометрів. У противника немає для цього засобів.

Натомість Росія має ресурси, "аби повзти так, як вона зараз робить це під Покровськом". Особливо, якщо вона зараз звільнить свої резерви під Курщиною. Окупанти можуть перекинути їх на інші напрямки, або залишити там і тиснути на Сили оборони.