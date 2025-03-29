Подготовку Кремля к наступлению подтверждал и Владимир Зеленский. По словам президента, враг планирует новые наступательные действия на Сумщине, Харьковщине и Запорожье, передает 24 Канал.

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В Раде сказали, когда ждать новое наступление России

О намерениях России в комментарии журналистам высказался секретарь комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

По его словам, противник действительно готовится к новому наступлению. Для этого враг набирает резервы, ресурсы, создает новые части и соединения.

Осуществить наступление через месяц Россия точно не сможет.

Оккупанты будут готовы пойти в новое наступление не раньше середины – конца лета, если продолжат готовиться в таком темпе,

– отметил чиновник.

Также Костенко отрицает способность оккупантов наступать сразу по всей ширине фронта, который составляет 800 – 1000 километров. У противника нет для этого средств.

Зато Россия имеет ресурсы, "чтобы ползти так, как она сейчас делает это под Покровском". Особенно, если она сейчас освободит свои резервы под Курщиной. Оккупанты могут перебросить их на другие направления, или оставить там и давить на Силы обороны.