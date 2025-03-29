В эфире телемарафона представитель ОТГ "Луганск" Дмитрий Запорожец ошеломил потерями россиян в боях за Торецк, передает 24 Канал.

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Какие потери у врага на Торецком направлении

По словам военного, основные силы россиян на Торецком направлении представлены 51-й армией. Во время активных наступательных действий на этом участке фронта противник понес значительные потери. Это подтверждают данные разведки.

Запорожец уточнил, что за это период зафиксировано около 13,5 тысяч пропавших без вести оккупантов. "Это потенциальные "двухсотые", – уточнил спикер.

Напомним, что ситуация в Торецке непростая. Линия соприкосновения там очень динамичная и хаотичная. Захватчики преобладают украинские силы по количеству людей и техники. Более того, российская армия перебросила дополнительные подразделения на Торецкое направление, в частности 150 мотострелковую дивизию.