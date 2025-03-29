Об этом в интервью Армия TV заявил командующий 3 штурмового корпуса ВСУ Андрей Билецкий, передает 24 Канал. Россия пытается истощить украинские силы.

Смотрите также Россияне начали активнее использовать мотоциклы на фронте, – Силы обороны

Какая стратегия россиян на поле боя

По его словам, противник пытается физически и морально ослабить украинских военных через постоянное давление, чтобы потом заставить Киев согласиться на условия, подобные капитуляции. Они сосредоточены на истощении ВСУ, а не оперативных успехах.

Эта тактика тысячи мелких порезов, которая приводит к общему ослаблению на всем 1000-километровом фронте, возможно, она для них интереснее. Они хотят истощить настолько фронт, что фактически будет или обвал, или подписание капитуляции,

– объяснил военный.

К слову, враг продолжает диверсионно-разведывательные действия на территории Херсонской области, а на Запорожье пытается перерезать логистические пути Сил обороны Украины. Ситуация на этих участках фронта чрезвычайно сложная, количество штурмов увеличивается.