Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління розвідки МО України.

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Знищено броньовик з "кадировцями"

В четвер, 3 квітня, на околиці тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області вибухнув броньований автомобіль "тіґр" російських окупантів. Внаслідок цього в складі загарбників є втрати.

Всередині перебував ворожий екіпаж та десант окупаційного підрозділу "ахмат восток". Втрати ворога склали щонайменше п’ять "кадировців",

– ідеться в повідомленні.

В ГУР нагадали, що "за кожен воєнний злочин, скоєний проти українського народу, буде справедлива відплата".



В Мелітополі знищено броньовик з "кадировцями" / Фото ГУР