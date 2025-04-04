Військо країни-агресорки також втрачає шаленими темпами і техніку. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Актуальна статистика втрат ворога

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:

  • Особового складу – близько 920950 (+1380)осіб,
  • танків – 10528 (+7);
  • бойових броньованих машин – 21932 (+30);
  • артилерійських систем – 25663 (+38);
  • РСЗВ – 1349 (+1);
  • засобів ППО – 1123 (+0);
  • літаків – 370 (+0);
  • гелікоптерів – 335 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 31669 (+72);
  • крилатих ракет – 3123 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 42841 (+66);
  • спеціальної техніки – 3787 (+0).


Втрати ворога на 4 квітня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, ЗСУ вперше збили російський БпЛА типу "Альбатрос М5". Відомо, що цей дрон обладнаний нейромережею, яка відразу сканує територію та визначає, чи є на ній люди.