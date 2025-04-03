Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 63 окрему механізовану бригаду ЗСУ.

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ЗСУ вперше збили "Альбатрос М5"

Військовослужбовці 63-ї ОМБр повідомили, що вперше збили дрон типу "Альбатрос М5". Як писали раніше у ЗМІ, безпілотник обладнаний нейромережею та має нічну камеру.

Але зенітникам 63 бригади байдуже, які навороти стоять на російських крилах і коли саме їх знищувати,

– додали у бригаді.

Також у мережі опублікували кадри збиття дрона. На них видно, що дрон зафіксували за допомогою іншого БпЛА. За своєю конструкцією ворожий дрон відповідає "Альбатрос М5", які для Росії є новими БпЛА.

Як збили "Альбатрос М5": дивіться відео

Що відомо про "Альбатрос М5"

У квітні 2024 року InformNapalm спільно з "Кібер Спротивом" опублікував велике розслідування щодо виробництва російських дронів, серед яких – "Альбатрос М5". Тоді журналісти встановили, що безпілотник з нейромережею розробляли за участі Kaspersky Lab – розробника відомого антивірусного забезпечення.

Тоді стало відомо, що інтелектуальна мережа Kaspersky Neural Networks під час польоту дрона фіксує всі звуки, робить знімки, а також відразу аналізує отриману інформацію. Якщо на отриманих кадрах нейромережа визначає ознаки людини, то відразу відправляє цей кадр на базову станцію.