Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 63 отдельную механизированную бригаду ВСУ.

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ВСУ впервые сбили "Альбатрос М5"

Военнослужащие 63-й ОМБр сообщили, что впервые сбили дрон типа "Альбатрос М5". Как писали ранее в СМИ, беспилотник оборудован нейросетью и имеет ночную камеру.

Но зенитчикам 63 бригады безразлично, какие навороты стоят на российских крыльях и когда именно их уничтожать,

– добавили в бригаде.

Также в сети опубликовали кадры сбивания дрона. На них видно, что дрон зафиксировали с помощью другого БпЛА. По своей конструкции вражеский дрон соответствует "Альбатрос М5", которые для России являются новыми БпЛА.

Как сбили "Альбатрос М5": смотрите видео

Что известно об "Альбатросе М5"

В апреле 2024 года InformNapalm совместно с "Кибер Сопротивлением" опубликовал большое расследование по производству российских дронов, среди которых – "Альбатрос М5". Тогда журналисты установили, что беспилотник с нейросетью разрабатывали при участии Kaspersky Lab – разработчика известного антивирусного обеспечения.

Тогда стало известно, что интеллектуальная сеть Kaspersky Neural Networks во время полета дрона фиксирует все звуки, делает снимки, а также сразу анализирует полученную информацию. Если на полученных кадрах нейросеть определяет признаки человека, то сразу отправляет этот кадр на базовую станцию.