О том, как разработчики участвовали в создании нейросети для дронов, говорится в большом расследовании. Кроме того, известно, что Kaspersky Lab также создает и антидронные системы.

Важно Россияне собирают в Татарстане "Шахеды", но пишут, что это "моторные лодки" – слитые документы

Враг использует на фронте дроны с нейросетью

Россия активно внедряет использование дронов "Альбатрос М5" на фронте. Так, беспилотники с нейросетью, созданной Kaspersky Lab, могут сразу анализировать полученную информацию.

Дело в том, что интеллектуальная сеть Kaspersky Neural Networks во время полета дрона фиксирует все звуки, делает снимки, а также сразу анализирует полученную информацию. Если на полученных кадрах нейросеть определяет признаки человека, то сразу отправляет этот кадр на базовую станцию. Впрочем, "Лаборатория Касперского" пытается скрыть свое сотрудничество, хотя получается это и не совсем удачно.

В частности, ООО "Альбатрос" на своих презентациях подтверждает, что их беспилотники оснащены нейросетью, которую создали в Kaspersky Lab. Также из полученной информации становится известно, что оккупанты уже использовали дроны с нейросетью на фронте, в частности в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.



Где Россия использовала дроны "Альбатрос М5" / Скриншот InformNapalm

Что известно о дроне, оснащенном нейросетью

Согласно имеющейся информации, дроны "Альбатрос М5" имеют электрический двигатель и способны провести в полете около 4,5 часа. Размах крыла – 3,3 метра, а вес беспилотника достигает 11 килограммов.

В собственных пропагандистских видео оккупанты рассказывают, что "Альбатрос М5" – "гражданский аппарат", который можно использовать для аэрофотосъемки, видеонаблюдения в различных сферах, а также "применять для разведывательных полетов". Беспилотник имеет две камеры – дневного и ночного видения.

Россияне рассказали детали о дроне: смотрите видео

В то же время в пропагандистском сюжете россияне не говорят, что разработчиком нейросети является Kaspersky Lab. Они отмечают лишь факт того, что беспилотник оснащен "российским программным обеспечением".