Про те, як розробники брали участь у створенні нейромережі для дронів, мовиться у великому розслідуванні. Окрім того, відомо, що Kaspersky Lab також створює й антидронові системи.

Важливо Росіяни збирають у Татарстані "Шахеди", але пишуть, що це "моторні човни" – злиті документи

Ворог використовує на фронті дрони з нейромережею

Росія активно впроваджує використання дронів "Альбатрос М5" на фронті. Так, безпілотники з нейромережею, створеною Kaspersky Lab, можуть відразу аналізувати отриману інформацію.

Річ у тім, що інтелектуальна мережа Kaspersky Neural Networks під час польоту дрона фіксує всі звуки, робить знімки, а також відразу аналізує отриману інформацію. Якщо на отриманих кадрах нейромережа визначає ознаки людини, то відразу відправляє цей кадр на базову станцію. Втім, "Лабораторія Каспєрського" намагається приховати свою співпрацю, хоча виходить це й не зовсім вдало.

Зокрема, ТОВ "Альбатрос" на своїх презентаціях підтверджує, що їхні безпілотники оснащені нейромережею, яку створили у Kaspersky Lab. Також з отриманої інформації стає відомо, що окупанти вже використовували дрони з нейромережею на фронті, зокрема в Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.



Де Росія використовувала дрони "Альбатрос М5" / Скриншот InformNapalm

Що відомо про дрон, оснащений нейромережею

Згідно з наявною інформацією, дрони "Альбатрос М5" мають електричний двигун та здатні провести у польоті близько 4,5 години. Розмах крила – 3,3 метра, а вага безпілотника сягає 11 кілограмів.

У власних пропагандистських відео окупанти розповідають, що "Альбатрос М5" – "цивільний апарат", який можна використовувати аерофотозйомки, відеоспостереження у різних сферах, а також "застосовувати для розвідувальних польотів". Безпілотник має дві камери – денного та нічного бачення.

Росіяни розповіли деталі про дрон: дивіться відео

Водночас у пропагандистському сюжеті росіяни не говорять, що розробником нейромережі є Kaspersky Lab. Вони зауважують лише факт того, що беспілотник оснащений "російським програмним забезпеченням".