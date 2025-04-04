Войско страны-агрессора также теряет бешеными темпами и технику. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Смотрите также Россияне предприняли попытку массированной атаки с бронетехникой в Донецкой области, но потерпели неудачу

Актуальная статистика потерь врага

С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:

Личного состава – около 920950 (+1380) человек,

танков – 10528 (+7);

боевых бронированных машин – 21932 (+30);

артиллерийских систем – 25663 (+38);

РСЗО – 1349 (+1);

средств ПВО – 1123 (+0);

самолетов – 370 (+0);

вертолетов – 335 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 31669 (+72);

крылатых ракет – 3123 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 42841 (+66);

специальной техники – 3787 (+0).



Потери врага на 4 апреля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Напомним, ВСУ впервые сбили российский БпЛА типа "Альбатрос М5". Известно, что этот дрон оборудован нейросетью, которая сразу сканирует территорию и определяет, есть ли на ней люди.