Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.

Смотрите также Россияне попадают в "кровавые засады" на востоке из-за нехватки ключевого оборудования, – Forbes

Уничтожен броневик с "кадыровцами"

В четверг, 3 апреля, на окраине временно оккупированного Мелитополя Запорожской области взорвался бронированный автомобиль "тигр" российских оккупантов. Вследствие этого у захватчиков есть потери.

Внутри находился вражеский экипаж и десант оккупационного подразделения "ахмат восток". Потери врага составили по меньшей мере пять "кадыровцев",

– говорится в сообщении.