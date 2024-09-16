Кому могут не выплатить пенсию осенью

Украинским пенсионерам в некоторых случаях могут прекратить выплату пенсии, однако этого можно избежать. Благодаря чему, читайте дальше.

За что могут отменить пенсию

Пенсионные выплаты могут быть приостановлены или полностью отменены для некоторых пенсионеров уже осенью. Впрочем, эту проблему можно решить, вовремя обратившись в Пенсионный фонд и сообщив о выезде за границу или изменении личных данных пенсионера.

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Причины для этого предусмотрены действующим законодательством. К основным основаниям относятся:

смерть пенсионера;

выезд за границу на постоянное место жительства;

выявление недостоверных документов, предоставленных при оформлении пенсии;

отсутствие движения средств на счетах пенсионера в течение шести месяцев, включая неполучение пенсии через Укрпочту;

непризнание лица инвалидом;

возвращение на работу пенсионера, который получил пенсию за выслугу лет.

Обратите внимание! Полная отмена выплат происходит только в случае смерти пенсионера. В других ситуациях средства замораживаются на счетах Пенсионного Фонда до выяснения всех обстоятельств.