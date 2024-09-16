За що можуть скасувати пенсію

Пенсійні виплати можуть бути тимчасово припинені або повністю скасовані для деяких пенсіонерів вже восени. Втім, цю проблему можна вирішити, вчасно звернувшись до Пенсійного фонду та повідомивши про виїзд за кордон або зміну особистих даних пенсіонера.

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Причини для цього передбачені чинним законодавством. До основних підстав належать:

смерть пенсіонера;

виїзд за кордон на постійне місце проживання;

виявлення недостовірних документів, наданих під час оформлення пенсії;

відсутність руху коштів на рахунках пенсіонера протягом шести місяців, включаючи неотримання пенсії через "Укрпошту";

невизнання особи інвалідом;

повернення на роботу пенсіонера, який отримав пенсію за вислугу років.

Зверніть увагу! Повне скасування виплат відбувається лише у випадку смерті пенсіонера. В інших ситуаціях кошти заморожуються на рахунках Пенсійного Фонду до з'ясування усіх обставин.