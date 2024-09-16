За что могут отменить пенсию

Пенсионные выплаты могут быть временно приостановлены или полностью отменены для некоторых пенсионеров уже осенью. Впрочем, эту проблему можно решить, вовремя обратившись в Пенсионный фонд и сообщив о выезде за границу или изменении личных данных пенсионера.

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Причины для этого предусмотрены действующим законодательством. К основным основаниям относятся:

смерть пенсионера;

выезд за границу на постоянное место жительства;

выявление недостоверных документов, предоставленных при оформлении пенсии;

отсутствие движения средств на счетах пенсионера в течение шести месяцев, включая неполучение пенсии через "Укрпочту";

непризнание лица инвалидом;

возвращение на работу пенсионера, который получил пенсию за выслугу лет.

Обратите внимание! Полная отмена выплат происходит только в случае смерти пенсионера. В других ситуациях средства замораживаются на счетах Пенсионного Фонда до выяснения всех обстоятельств.