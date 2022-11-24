После блэкаута Приват разрешил снимать до 20 000 наличных денег

ПриватБанк увеличил лимит на выдачу наличных денег в своих банкоматах до 20 000 гривен. Это произошло после длительного отсутствия света 23 ноября.

Максимальную сумму 20 000 гривен клиент банка может снять за одну операцию, которую можно совершать раз в 3 часа. Об этом сообщила пресс-служба банка.

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Как функционирует ПриватБанк сейчас

На сегодняшний день в сети ПриватБанка работают более 5 000 банкоматов во всех регионах Украины. При отключениях света обеспечивают бесперебойную работу программы Приват24 и Приват24 для бизнеса, процессинга и системы безналичных расчетов благодаря переносу цифровых мощностей в облако.

При аварийных отключениях электроэнергии для получения услуг клиенты могут обратиться в ближайшее дежурное отделение, которое будет работать в отдельном режиме.

Работа банков во время обстрелов

Банки прекращают работу на период воздушной тревоги, но при отсутствии света работают все отделения, снабженные генераторами.

После ракетной атаки 23 ноября в стране работали 3800 банкоматов и более 1500 банковских отделений.

По данным регулятора, летом в стране работало около 6000 банковских отделений. Общее количество банкоматов, функционирующих в Украине, составило 28,2 тысячи.

По словам заместителя Председателя Правления Акционерного Общества "Коммерческий Индустриальный Банк" (COMINBANK) Бориса Рафаловича, банки были готовы к отключениям света еще задолго до того, как они начались.

График может быть ситуативно пересмотрен, если возникнет такая необходимость. Однако тактика работы заключается в гибкости, быстром принятии решения и намерении поддерживать непрерывность услуг. Пока перебоев в обслуживании физлиц и компаний мы не допускаем, конечно с ориентацией на "банковский день" и правила общие для всего рынка,

– отметил Борис Рафалович

Напомним, 23 февраля после массированной ракетной атаки Украина пережила блэкаут.