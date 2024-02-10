Приват24 не будет работать: когда и какая причина

В пресс-службе ПриватБанка сообщили, что в ночь на 11 февраля их сервисы не будут работать. Рассказываем, что произошло.

Сразу скажем, что волноваться не стоит. Остановка Приват24 в ночь на 11 февраля не связана со взломом или перегрузкой сервисов. Во время сбоя в работе “Киевстара” в декабре 2023 года работа ПриватБанка была немного затруднена, но сейчас это не тот случай.

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Приват24 не будет работать 11 февраля: в банке назвали причину

В ночь на 11 февраля ПриватБанк проводит регламентные работы в Приват24. Сервисы будут на паузе до 5 утра,

– написали там.

Работы проводят, чтобы цифровые сервисы работали безопасно и качественно. В компании отметили: выбрали ночное время, потому что тогда большинство клиентов не проводит операций.

"Если в период проведения работ вы планируете пользоваться Приват24, советуем сделать это заранее или отложить на несколько часов", – предупредили там.

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Во время проведения работ 11 февраля с 1:00 до 5:00 утра приложение и web-версия Приват24 будут временно недоступны. Обратите на это внимание и скорректируйте планы.