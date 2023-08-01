"Приватбанк" продлил период действия всех своих карт: какой теперь срок их использования

В связи с военными действиями "ПриватБанк" решил продлить срок действия карточек еще на два года. То есть вам не нужно перевыпускать карту даже по истечении срока действия, указанного на пластике.

Каким карточкам продлили срок действия

"Приватбанк" принял решение продлить срок использования всех карточек. С 1 августа 2023 года период их использования увеличился на 24 месяца.

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Вам не нужно полностью перевыпускать карту. Просто пользуйтесь им еще 2 года без замены.

Такое решение государственный банк "ПриватБанк" принял, ориентируясь на невозможность некоторых украинцев вовремя заменить карту.

Как работают карты с продленным сроком действия

Функционал таких карт не меняется. Возможности доступны их пользователям:

опции Приват24;

пополнение счетов и другие платежи;

снятие наличных денег в банкомате;

оплата по POS-терминалу в магазинах и заведениях.

То есть вы по-прежнему сможете совершать абсолютно любые операции.

Именно на "Приватбанк" приходится большая часть активных карт украинцев - 26,6 миллиона. К тому же этот банк имеет наибольшее количество терминалов в Украине – 17, 1 тысячи.

Как получить карту "Приватбанка"

Обратитесь в ближайшее банковское отделение; Оформите онлайн и закажите доставку по Новой почте.

Для оплаты в интернете, вам необходимо создать Digital версию карты.