Бесплатно для всех украинцев: Приватбанк продлил действие одной услуги

Приватбанк продлил до конца 2024 года бесплатную отправку своих банковских карт. Их можно будет получить как в Украине, так и заграницей.

Отправка карт Приватбанка

Чтобы заказать новую карту или перевыпустить ее, нужно оформить заявку в Приват24.

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В Украине можно получить карту через отделение или почтомат "Новой Почты". За рубежом ее можно получить через курьера Nova Post на любой адрес.

В каких странах доступны курьеры Nova Post:

Польше,

Молдове,

Литве,

Германии,

Чехии,

Румынии,

Эстонии,

Латвии,

Италии,

Словакии,

Венгрии,

Великобритании,

Испании.

Кому заморозит выплаты "Ощадбанк"

В начале полномасштабного вторжения Приватбанк продлил срок действия всех платежных карт, у которых заканчивается срок действия.

"Ощадбанк" сообщил, что не будет осуществлять оплату для лиц, которые не прошли идентификацию. Эти средства заморозят на определенный период времени.

С 30 апреля 2024 года для клиентов – внутренне перемещенных лиц, по счетам которых установлены ограничения и которые по объективным причинам не могут физически обратиться в отделение Ощадбанка, будет введена процедура идентификации личности владельца счета путем видеозвонка в контакт-центр Ощадбанка,

– говорится в сообщении банка.

Банк предлагает украинцам различные пути для прохождения идентификации. Лицо может не обращаться в отделение, или воспользоваться видеозвонком.