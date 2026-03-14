"ПриватБанк" подал в суд на пропавшего без вести военного и насчитал тысячи гривен процентов

Семья пропавшего без вести военного получила судебный иск от "ПриватБанка" из-за кредита. Финучреждение требовало почти 94 тысячи гривен, включая проценты, которые по закону не должны начисляться военным.

После огласки дело в суде приостановили. Об этом сообщает "ТСН".

Что известно о кредите воина?

До полномасштабной войны Владимир Буренко работал дальнобойщиком. Когда мужчина решил пойти на фронт, он хотел, чтобы его жена имела собственное дело.

Именно поэтому семья открыла небольшой продуктовый магазин в селе в Винницкой области. Для обустройства взяли кредит в банке – 75 тысяч гривен, за которые приобрели холодильную витрину, оборудование и кондиционер.

Жена военного Елена вспоминает, что муж поддерживал ее и убеждал не бояться.

Владимир сказал: лучше будешь заниматься своим... Было страшно, потому что нужны были большие средства,

– рассказывает женщина.

По ее словам, семья сразу сообщила банк о статусе военного и передала все необходимые документы.

Осенью 2024 года Владимир Буренко служил наводчиком и воевал на одном из самых горячих направлений на Харьковщине.

После одного из боевых выходов мужчина перестал выходить на связь. Впоследствии семье сообщили, что во время боя он пропал без вести вблизи Лозовой.

Жена самостоятельно ездила на Харьковщину, пытаясь найти любую информацию о муже. По ее словам, она даже узнала его на одном из российских видео с пленными, однако официально Россия этого не подтвердила.

После исчезновения мужа Елена обратилась в банк и предоставила документы, подтверждающие его статус. Женщина попросила заморозить кредитный счет, чтобы погасить только основную сумму долга без процентов.

По ее словам, в банке ответили коротко: "Все заморозится". Однако через год ситуация развернулась совсем иначе.

Почему банк подал в суд на без вести пропавшего защитника?

Через некоторое время женщина нашла в почтовом ящике письмо из суда.

В иске банк требовал 94 тысячи гривен: 75 тысяч гривен основного долга и примерно 19 тысяч гривен процентов, которые начислили как просроченные.

В то же время украинское законодательство предусматривает, что военным не могут начислять проценты по кредитам во время службы.

В местном отделении банка журналистам подтвердили, что имели документы о статусе клиента как военного и о его исчезновении без вести. Однако объяснить, почему все же появился иск и начисление процентов, сотрудники не смогли.

После огласки истории суд приостановил рассмотрение дела. По словам представителей суда, производство невозможно, ведь ответчик является военнослужащим со статусом пропавшего без вести.

История вызвала широкий резонанс в обществе и снова подняла вопрос о том, как банки должны работать с кредитами военных и их семей во время войны.

