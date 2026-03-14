Після розголосу справу у суді призупинили. Про це повідомляє "ТСН".

Дивіться також Усі у важкому емоційному стані, в одного – загострилось захворювання, – Ощадбанк про інкасаторів

Що відомо про кредит воїна?

До повномасштабної війни Володимир Буренко працював далекобійником. Коли чоловік вирішив піти на фронт, він хотів, щоб його дружина мала власну справу.

Саме тому родина відкрила невеликий продуктовий магазин у селі на Вінниччині. Для облаштування взяли кредит у банку – 75 тисяч гривень, за які придбали холодильну вітрину, обладнання та кондиціонер.

Дружина військового Олена згадує, що чоловік підтримував її та переконував не боятися.

Володимир сказав: краще будеш займатися своїм… Було страшно, бо потрібні були великі кошти,

– розповідає жінка.

За її словами, родина одразу повідомила банк про статус військового та передала всі необхідні документи.

Восени 2024 року Володимир Буренко служив навідником і воював на одному з найгарячіших напрямків на Харківщині.

Після одного з бойових виходів чоловік перестав виходити на зв’язок. Згодом родині повідомили, що під час бою він зник безвісти поблизу Лозової.

Дружина самостійно їздила на Харківщину, намагаючись знайти будь-яку інформацію про чоловіка. За її словами, вона навіть впізнала його на одному з російських відео з полоненими, однак офіційно Росія цього не підтвердила.

Після зникнення чоловіка Олена звернулася до банку і надала документи, що підтверджують його статус. Жінка попросила заморозити кредитний рахунок, щоб погасити лише основну суму боргу без відсотків.

За її словами, у банку відповіли коротко: "Все заморозиться". Однак через рік ситуація розгорнулася зовсім інакше.

Чому банк подав у суд на безвісти зниклого захисника?

Через деякий час жінка знайшла у поштовій скриньці лист із суду.

У позові банк вимагав 94 тисячі гривень: 75 тисяч гривень основного боргу та приблизно 19 тисяч гривень відсотків, які нарахували як прострочені.

Водночас українське законодавство передбачає, що військовим не можуть нараховувати відсотки за кредитами під час служби.

У місцевому відділенні банку журналістам підтвердили, що мали документи про статус клієнта як військового та про його зникнення безвісти. Однак пояснити, чому все ж з’явився позов і нарахування відсотків, співробітники не змогли.

Після розголосу історії суд призупинив розгляд справи. За словами представників суду, провадження неможливе, адже відповідач є військовослужбовцем зі статусом зниклого безвісти.

Історія викликала широкий резонанс у суспільстві та знову порушила питання про те, як банки повинні працювати з кредитами військових та їхніх родин під час війни.

Скандали з банками: останні новини