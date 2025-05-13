13 мая, 13:12
В России разрешили пересматривать приватизационные сделки 90-х, без срока давности
Основні тези
- Конституционный суд России разрешил обжалование приватизационных сделок из 90-х годов без срока давности.
- Отсчет срока давности начинается с момента выявления потенциальных нарушений прокуратурой, а не с даты сделки.
Конституционный суд России постановил, что соглашения о приватизации государственного имущества могут быть обжалованы в любое время. Жалобу можно подать независимо от того, сколько лет прошло с момента их заключения.
Срока давности уже не будет
Отныне отсчет срока давности по таким делам начинается не с даты самой сделки, а с момента, когда прокуратура обнаружила потенциальные нарушения, передает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
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