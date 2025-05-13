В России разрешили пересматривать приватизационные сделки 90-х, без срока давности

Такое решение стало ответом на обращение компаний "Мираж" и "Геатон", которые еще в 1994 году приватизировали часть завода в Саратовской области. Часть помещений, входивших в объект, сейчас используется как кардиологический диспансер.

В 2022 году прокуратура заявила, что приватизация завода состоялась с нарушениями, и уже через год суд принял решение о возвращении имущества в государственную собственность. Бывшие владельцы пытались обжаловать это, ссылаясь на сроки давности, однако суды отклонили их апелляции.

Компании обратились в Конституционный суд, который окончательно закрепил правило: в подобных делах нужно учитывать не только дату сделки, а все обстоятельства, включая момент выявления нарушений.

Обратите внимание! Теперь государство фактически может бессрочно аннулировать приватизационные сделки, если решит, что имущество используется ненадлежащим образом. Это открывает госструктурам полную свободу в "охоте на активы" и нивелирует саму идею срока давности.