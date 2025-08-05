НБУ планирует начать процесс приватизации государственных банков. Это решение должно стать ключом к поступлению новых инвестиций в Украину.

Когда состоится приватизация госбанков?

Приватизация может произойти после того, как будет разработана общая стратегия развития госбанков, сообщает 24 Канал со ссылкой на Андрея Пышного.

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Андрей Пышный Председатель Национального банка Украины Вчера встретился с Региональным директором World Bank по делам стран Восточной Европы Бобом Сомом. Имели глубокую и содержательную беседу по контексту, в котором Украина продолжает жить, а также о планах и шагах, необходимых для обеспечения быстрого экономического восстановления страны.

Пышный отметил, что приватизация госбанков должна стать важным шагом в общей стратегии развития госбанков.

Наработать такую стратегию должны совместно с правительством и стейкхолдерами, чтобы обеспечить концептуальное видение развития государственного банковского сектора Украины,

– говорит Пышный.

Обратите внимание! Сейчас в государственной собственности Украины находится 7 банков из 60.