Работа генераторов зимой: почему они могут выходить из строя во время морозов

Сетью активно распространялась информация о массовых закрытиях супермаркетов на Киевщине и в частности в столице. Закрытие произошли якобы из-за отключения света и перегрузки генераторов.

Какие проблемы возникают с генераторами зимой?

Однако дело в том, что проблемы с эксплуатацией дизельных генераторов действительно могут возникать из-за - топливо или недостатка ухода, пишет 24 Канал со ссылкой на эксперта в области энергетики Святослава Павлюка.

Святослав Павлюк Директор Ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Скорее всего, и коммунальные предприятия, и коммерческие предприятия, закупали дизель в резерве, и этот дизель, скорее всего, был летний, и он просто банально запарафинился и надо с ним что-то сделать.

Это был не зимний дизель. Поэтому это является катализатором проблем с этими генераторами. В то же время других проблем возникать не должно.

Трудностей не должно быть в частности при наличии нормального моторесурса и регулярного обслуживания, как вот, например, замены масла.

Если у генератора нормальный моторесурс, если в нем заменяли масло, его обслуживали, так же как автомобильный двигатель, то в принципе он должен работать без особых проблем,

– сказал эксперт.

Заметьте! Святослав Павлюк отметил: дизельные двигатели тем более безопасны, потому что топливо не загорится.

Что известно о ситуации с магазинами в Киевской области и столице?

Системных закрытий супермаркетов в столице и Киевской области в частности нет. Об этом сообщил министр экономики Алексей Соболев.

Среди сложностей, которые отмечает бизнес, – оборудование в магазинах иногда выходит из строя из-за большой нагрузки и затяжных морозов, что затрудняет сервисное обслуживание,

– пояснил министр.

То есть иногда супермаркеты временно закрываются на время для решения проблем. Но потом – сразу же открываются после ремонта генератора или устранения других технических неполадок.

Он добавил: сегодня все ритейлеры прилагают максимальные усилия, чтобы создать условия для поддержки потребителей:

самостоятельно обустраивают зоны для зарядки и обогрева; в некоторых магазинах есть возможность работать или отдыхать и тому подобное.

Обратите внимание! Нужно, чтобы подобная возможность сохранялась и в дальнейшем, если длинные отключения света будут продолжаться.

Что еще известно о ситуации с магазинами?