Большая добыча, но меньший доход: как Россия стала меньше зарабатывать на нефти

Несмотря на то, что Россия увеличила добычу нефти на 30%, это не помогает ей получать больше прибыли от экспорта нефти, а, соответственно, спонсировать войну в Украине. Все из-за установленной низкой цены.

России удалось увеличить экспорт нефти, но есть нюанс

По данным Bloomberg, Россия увеличила экспорт сырой нефти на 876 тысяч баррелей, то есть на 30% – до 3,8 миллиона баррелей в сутки. Но таких цифр удалось добиться путем увеличения скидки на свою продукцию.

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Следовательно, средняя цена с середины декабря по середину января составляла 46,82 доллара за баррель. Только в июне средняя цена составляла 80 долларов за баррель.

по данным независимого ценового агентства Argus, в январе российская марка нефти Urals торговалась на уровне близко

Следовательно, если посчитать еще себестоимость добычи одного барреля нефти в России, который составляет от 20 до 25 долларов, на инвестиции, социальные выплаты и войну в Украине почти не остается денег.

Верхний график – динамика экспорта нефти из России танкерами, нижний – динамика доходов России от экспорта сырой нефти / Инфографики Bloomberg

Будет ли зарабатывать Россия по добыче нефти

Если в июне правительство страны-агрессорки получало 55 долларов за тонну нефти, в ноябре сумма сократилась до 45 долларов, то уже после введения предельной цены 5 декабря она упала до рекордно низких 16,7 доллара.

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что 45 долларов за баррель – это критическая цена для России, ведь в бюджете Кремля цена рассчитана на 70 долларов за баррель.

Кроме того, из-за бешеного дисконта нефти марки Urals в 35 долларов за баррель экспортная пошлина на январь установлена в размере 12,8 доллара за тонну.

Данные российского Минфина о размере экспортной пошлины на нефть