Радует падение цены на энергоресурсы: экономист прогнозирует России огромные проблемы

На российском телевидении, что не удивительно, рассказывают, как они борются бедность и как с их бюджетом все хорошо. Но ситуация для России гораздо хуже.

Об этом 24 Каналу рассказал экономист, член совета Национального банка Украины Василий Фурман. Кроме того, сообщается, что Турция запретила экспорт санкционных товаров в Россию через территорию страны.

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Ложь российского телевидения

Фурман отметил, что все, что рассказывает российское телевидение – ложь. Верить этому не нужно. Пропагандисты выдают свои фантазии за реальность. Они рассказывают о том, как преодолевают бедность, о росте экспорта товаров, что импортозамещение работает, но это только красивые лозунги.

В январе – феврале у них уже дефицит бюджета значительный. Им нужны ресурсы, а их у них нет. Доходы за нефть и газ очень упали, примерно до 30%. Поэтому у них уже есть и будут проблемы со средствами. Они пытаются их решать, например, путем продажи золота,

– заметил экономист.

Падение цен на энергоресурсы

Он продолжил, что они тоже пытаются продавать виртуальные доллары с замороженных счетов. Это фиктивные средства. Однако это все равно сейчас позволяет хоть как-то наполнять бюджет. Но это только в краткосрочной перспективе, в долгосрочной – все выглядит грустно для россиян.

"Радует то, что значительно падает цена на энергетические ресурсы в мире. Например, если год назад цена на газ достигала где-то 1500 долларов за 1 000 кубов, то на сегодня она уже 400 долларов за тысячу кубов. Чем больше она будет падать, тем лучше для Украины, для мира", – подчеркнул член совета Национального банка Украины.

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