Об этом 24 Каналу рассказал экономист, член совета Национального банка Украины Василий Фурман. Кроме того, сообщается, что Турция запретила экспорт санкционных товаров в Россию через территорию страны.

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Ложь российского телевидения

Фурман отметил, что все, что рассказывает российское телевидение – ложь. Верить этому не нужно. Пропагандисты выдают свои фантазии за реальность. Они рассказывают о том, как преодолевают бедность, о росте экспорта товаров, что импортозамещение работает, но это только красивые лозунги.

В январе – феврале у них уже дефицит бюджета значительный. Им нужны ресурсы, а их у них нет. Доходы за нефть и газ очень упали, примерно до 30%. Поэтому у них уже есть и будут проблемы со средствами. Они пытаются их решать, например, путем продажи золота,

– заметил экономист.

Падение цен на энергоресурсы

Он продолжил, что они тоже пытаются продавать виртуальные доллары с замороженных счетов. Это фиктивные средства. Однако это все равно сейчас позволяет хоть как-то наполнять бюджет. Но это только в краткосрочной перспективе, в долгосрочной – все выглядит грустно для россиян.

"Радует то, что значительно падает цена на энергетические ресурсы в мире. Например, если год назад цена на газ достигала где-то 1500 долларов за 1 000 кубов, то на сегодня она уже 400 долларов за тысячу кубов. Чем больше она будет падать, тем лучше для Украины, для мира", – подчеркнул член совета Национального банка Украины.

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