Про це 24 Каналу розповів економіст, член ради Національного банку України Василь Фурман. Крім того, повідомляється, що Туреччина заборонила експорт санкційних товарів до Росії через території країни.

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Брехня російського телебачення

Фурман зазначив, що все, що розповідає російське телебачення – брехня. Вірити тому не треба. Пропагандисти видають свої фантазії за дійсність. Вони розказують про те, як долається бідність, зростання експорту товарів, імпортозаміщення працює, але це лише красиві гасла.

У січні – лютому в них уже дефіцит бюджету значний. Їм потрібні ресурси, а їх у них нема. Доходи за нафту та газ дуже сильно впали, приблизно до 30%. Тому в них уже є і будуть проблеми з коштами. Вони намагаються їх вирішувати, наприклад, шляхом продажу золота,

– зауважив економіст.

Падіння цін на енергоресурси

Він продовжив, що вони також намагаються продавати віртуальні долари з заморожених рахунків. Це фіктивні кошти. Однак це все одно нині дозволяє бодай якось наповнювати бюджет. Та це лише в короткостроковій перспективі, в довгостроковій – все виглядає сумно для росіян.

"Радує те, що значно падає ціна на енергетичні ресурси у світі. Наприклад, якщо рік тому ціна на газ сягала десь 1500 доларів за 1000 кубів, то станом на сьогодні вона вже сягає 400 доларів за тисячу кубів. Чим більше вона буде падати, тим краще для України, для світу", – наголосив член ради Національного банку України.

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