Інформацію про аварійну посадку вертольота повідомляють у російських телеграм-каналах, пише 24 Канал. Гелікоптер аварійно сів через зрізаний болт на шасі.

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На гелікоптері зрізали болт на шасі

Інцидент стався в Красноярському краї на території Ванкорського нафтогазового родовища на одній із виробничих ділянок.

Гелікоптер зламав шасі під час приземлення на вантажний майданчик і кермування по ньому. Уже пізніше екіпаж виявив, що поломка сталася не просто так.

На стійці шасі кимось був спеціально зрізаний болт. На борту було три людини, ніхто не постраждав.

Зараз поліція з'ясовує, хто і з якою метою міг навмисне пошкодити повітряне судно. "Диверсанта", який пошкодив вертоліт, оголосили в розшук.

У Росії здійснив аварійну посадку бомбардувальник

У російському аеропорту Пулково в Санкт-Петербурзі бомбардувальник-ракетоносець Ту-22м3 надіслав запит на аварійну посадку. Інцидент стався 5 березня.

Для аварійної посадки військовий літак чомусь обрав цивільний аеропорт. Зазначимо, що росіяни активно використовують Ту-22м3 для бомбардувань України.

Також 3 березня стало відомо про те, що окупанти втратили винищувач Су-34 поруч із захопленим містом Єнакієве в Донецькій області. Збройні Сили України підтвердили, що російський Су-34 був збитий.

Відомо, що один з пілотів загинув. У Повітряних силах ЗСУ зауважили, що літак збили зенітники Нікопольського зенітного ракетного полку повітряного командування "Схід".

Крім того, наприкінці лютого дрони-камікадзе атакували російський розвідувальний літак А-50 на аеродромі "Мачулищі" в Білорусі. Пошкоджений літак полетів у Росію на ремонт і не повертався у Мачулищі. Цей літак постійно супроводжує атаки окупантів крилатими ракетами, тому його пошкодження приємна новина для України.

Також нагадаємо, що в останні дні лютого в Росії розбився вертоліт. Гелікоптер Мі-8 аварійно сів у районі села Ловозеро, що під Мурманськом.

Станом на 12 березня 2023 року, Росія втратила у війні проти України 304 літаки та 289 гелікоптерів.