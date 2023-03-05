Про інцидент пишуть російські ЗМІ, повідомляє 24 Канал. Цікаво, що для аварійної посадки військовий літак чомусь обрав цивільний аеропорт.
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Вочевидь, хтось покурив прямо на борту
Ближче до 20:00 за київським часом бомбардувальник Ту-22м3 надіслав запит на аварійну посадку й через лічені хвилини здійснив її. На жаль, вдало. Однак жодних деталей про причини такого рішення екіпажу літака поки невідомо. Можливо, хтось у Росії тепер вирішив "покурити" і в повітрі – хтозна.
Варто відзначити, що Ту-22м3 росіяни активно використовують для бомбардувань України. Розроблений ще в часи СРСР бомбардувальник-ракетоносець 28 лютого 2022 року запустив 16 ракет класу "повітря-повітря" по Харкову. Також ці літаки використовували для бомбардувань Маріуполя в квітні 2022 року.
Окрім того, ці бомбардувальники здатні запускати надзвукові ракети Х-22 та "Кинджал", проти яких, на жаль, поки що безсила ППО.
На "Мачулищах" білоруські партизани пошкодили російський А-50
- Уранці 26 лютого на аеродромі "Мачулищі", що розташований за 12 кілометрів від Мінська, пролунали 2 потужні вибухи. У результаті вибухів був пошкоджений один військово-транспортний літак Росії ДРЛС А-5.
- Відповідальність за інцидент на себе взяли білоруські партизани.
- До вибухів на аеродромі в селищі Мачулищі причетні два безпілотники виробництва компанії DJI, переобладнані в дрони-камкадзе "кустарним" способом. Саме вони спричинили пошкодження військового літального апарату Росії ДРЛС А-50. Цей літак через кілька днів покинув білоруський аеродром, пропагандисти влаштували ціле шоу про те, що літак повністю справний. Однак назад на "Мачулищі" він не повернувся.