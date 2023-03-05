Про інцидент пишуть російські ЗМІ, повідомляє 24 Канал. Цікаво, що для аварійної посадки військовий літак чомусь обрав цивільний аеропорт.

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Вочевидь, хтось покурив прямо на борту

Ближче до 20:00 за київським часом бомбардувальник Ту-22м3 надіслав запит на аварійну посадку й через лічені хвилини здійснив її. На жаль, вдало. Однак жодних деталей про причини такого рішення екіпажу літака поки невідомо. Можливо, хтось у Росії тепер вирішив "покурити" і в повітрі – хтозна.

Варто відзначити, що Ту-22м3 росіяни активно використовують для бомбардувань України. Розроблений ще в часи СРСР бомбардувальник-ракетоносець 28 лютого 2022 року запустив 16 ракет класу "повітря-повітря" по Харкову. Також ці літаки використовували для бомбардувань Маріуполя в квітні 2022 року.

Окрім того, ці бомбардувальники здатні запускати надзвукові ракети Х-22 та "Кинджал", проти яких, на жаль, поки що безсила ППО.

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