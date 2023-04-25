Проблемы с перерасчетом пенсии: о чем обязательно нужно знать украинцам

Перерасчет пенсий может происходить с задержками, либо не произойти вообще из-за ошибок, либо неточностей в реестре застрахованных лиц. Сменить неточности можно онлайн.

Чтобы не было проблем с перерасчетом пенсии

Проверить собственные данные и при необходимости устранить неточности можно онлайн через веб-портал ПФУ.

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Как изменить данные

Авторизироваться на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).

Выбрать раздел "Коммуникации по ПФУ".

Заполнить "Анкету для изменения данных в реестре застрахованных лиц".

Загрузить сканированные документы, подтверждающие изменения или уточнения данных (паспорт, ИНН и так далее).

Перерасчет пенсий в Украине

В марте пенсионерам проиндексировали выплаты, однако это не касалось работающего населения. Этой категории перечислили пенсии в апреле, но получат выплаты по-новому только в июне из-за задержек. Однако в ПФУ заверили, что работающие пенсионеры получат выплаты сразу за несколько месяцев.

Апрельский перерасчет пенсионных выплат касался: