Даже с приходом потепления: в одной из областей Украины все еще тяжелая ситуация со светом
- В Одесской области Украины сохраняется сложная ситуация с электроснабжением из-за значительных повреждений объектов передачи и распределения электроэнергии.
- Более 45% крупных подстанций ДТЭК Одесские электросети подверглись разрушениям из-за российских атак, и восстановление оборудования может занять месяцы.
Ситуация с электроэнергией в Украине несколько улучшилась с наступлением весны. Однако не все так просто. Проблемы все еще остаются, и самые большие в Одесской области.
В какой области сейчас худшая ситуация со светом?
Это обусловлено рядом факторов, о чем отметили в ExPro.
Читайте также Тариф на свет: вырастет ли он в мае 2026 года
Дело в том, что существенным разрушениям подверглись объекты передачи и распределения электроэнергии. Они как раз обеспечивают поставки в Одесской области.
Обратите внимание! В регионе не осталось ни одной полностью уцелевшей магистральной подстанции. Об этом сообщали в ДТЭК. Отмечается, что колоссальным разрушениям подверглись более 45% крупных подстанций ДТЭК Одесские электросети.
Россияне преимущественно атакуют энергообъекты в Одесской области большим количеством дронов. Под постоянными атаками врага находились не только объекты Укрэнерго, но и распределительные подстанции ДТЭК Одесские электросети.
На отдельных объектах полностью оборудование, восстановление которого может длиться месяцы,
– отметили в ExPro.
Сейчас происходит активный рост генерации по всей стране. В частности идет высокий уровень производства на АЭС, а также работы солнечных и гидроэлектростанций.
Важно! Но сеть именно в Одесской области пока не способна технически обеспечить передачу необходимого количества электроэнергии в регион.
Что еще следует знать о ситуации с электроэнергией в Украине?
- Украина уже успела восстановить экспорт электроэнергии. Однако он пока минимален. В то же время импорт также активно осуществляется. Более того, в энергосистеме также еще может появиться дефицит, что может спровоцировать и отключение света.
- В то же время Словакия заявила, что прекращает аварийные поставки электроэнергии в Украину. Однако в Укрэнерго заверили – Украине не придется столкнуться с серьезными последствиями в результате такого решения. Однако Укрэнерго не получило официальных документов от Братиславы относительно нововведений.