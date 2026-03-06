Даже с приходом потепления: в одной из областей Украины все еще тяжелая ситуация со светом

Ситуация с электроэнергией в Украине несколько улучшилась с наступлением весны. Однако не все так просто. Проблемы все еще остаются, и самые большие в Одесской области.

В какой области сейчас худшая ситуация со светом?

Это обусловлено рядом факторов, о чем отметили в ExPro.

Дело в том, что существенным разрушениям подверглись объекты передачи и распределения электроэнергии. Они как раз обеспечивают поставки в Одесской области.

Обратите внимание! В регионе не осталось ни одной полностью уцелевшей магистральной подстанции. Об этом сообщали в ДТЭК. Отмечается, что колоссальным разрушениям подверглись более 45% крупных подстанций ДТЭК Одесские электросети.

Россияне преимущественно атакуют энергообъекты в Одесской области большим количеством дронов. Под постоянными атаками врага находились не только объекты Укрэнерго, но и распределительные подстанции ДТЭК Одесские электросети.

На отдельных объектах полностью оборудование, восстановление которого может длиться месяцы

– отметили в ExPro.

Сейчас происходит активный рост генерации по всей стране. В частности идет высокий уровень производства на АЭС, а также работы солнечных и гидроэлектростанций.

Важно! Но сеть именно в Одесской области пока не способна технически обеспечить передачу необходимого количества электроэнергии в регион.

Что еще следует знать о ситуации с электроэнергией в Украине?