Ситуация с Венгрией: Украина обратилась к Будапешту с предложениями

Украина обратилась к Венгрии с предложением. Киев предоставил Будапешту несколько реалистичных решений по ситуации с нефтепроводом "Дружба".

Что известно о ситуации с Венгрией и Украиной?

В частности об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, о чем пишет Politico.

Напомним, что Венгрия заблокировала предоставление Украине кредита на 90 миллиардов евро, который ранее согласовал Евросоюз. Дело в том, что для принятия такого решения нужна единодушная поддержка всех 27 стран-членов.

Заметьте! Министр иностранных дел страны Петер Сийярто заявил, что Венгрия будет блокировать кредит до тех пор, пока Украина не возобновит транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба".

В то же время Сибига сообщил, что Киев готов действовать конструктивно. Поэтому Украина ожидает решений со стороны Будапешта.

Украина готова действовать конструктивно и уже предложила несколько реалистичных решений для урегулирования спора вокруг нефтепровода "Дружба",

– опубликовали сообщение в МИД Украины.

Андрей Сибига выразил в частности предположение, что тема отношений с Украиной используется в внутренней политической борьбе Венгрии накануне выборов. Поэтому Киев требует, чтобы Будапешт "перестал втягивать Украину во внутреннюю политику Венгрии".

Мы неоднократно предлагали Венгрии провести прямую встречу между Премьер-министром Орбаном и Президентом Зеленским, чтобы "очистить" их отношения,

– заявил Сибига.

Обратите внимание! Но Будапешт не ответил, выбрав вместо этого публичные ультиматумы и шантаж.

Что еще известно о ситуации с Венгрией?