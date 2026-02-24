Ситуация с Венгрией: Украина обратилась к Будапешту с предложениями
- Украина обратилась к Венгрии с несколькими реалистичными предложениями по решению проблемы с нефтепроводом "Дружба".
- Венгрия блокирует кредит в 90 миллиардов евро для Украины, требуя возобновления транзита российской нефти.
Украина обратилась к Венгрии с предложением. Киев предоставил Будапешту несколько реалистичных решений по ситуации с нефтепроводом "Дружба".
Что известно о ситуации с Венгрией и Украиной?
В частности об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, о чем пишет Politico.
Читайте также Венгрия передумала прекращать экспорт света Украине: аналитик назвал весомую причину
Напомним, что Венгрия заблокировала предоставление Украине кредита на 90 миллиардов евро, который ранее согласовал Евросоюз. Дело в том, что для принятия такого решения нужна единодушная поддержка всех 27 стран-членов.
Заметьте! Министр иностранных дел страны Петер Сийярто заявил, что Венгрия будет блокировать кредит до тех пор, пока Украина не возобновит транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба".
В то же время Сибига сообщил, что Киев готов действовать конструктивно. Поэтому Украина ожидает решений со стороны Будапешта.
Украина готова действовать конструктивно и уже предложила несколько реалистичных решений для урегулирования спора вокруг нефтепровода "Дружба",
– опубликовали сообщение в МИД Украины.
Андрей Сибига выразил в частности предположение, что тема отношений с Украиной используется в внутренней политической борьбе Венгрии накануне выборов. Поэтому Киев требует, чтобы Будапешт "перестал втягивать Украину во внутреннюю политику Венгрии".
Мы неоднократно предлагали Венгрии провести прямую встречу между Премьер-министром Орбаном и Президентом Зеленским, чтобы "очистить" их отношения,
– заявил Сибига.
Обратите внимание! Но Будапешт не ответил, выбрав вместо этого публичные ультиматумы и шантаж.
Что еще известно о ситуации с Венгрией?
- Венгрия пока не останавливает поставки света в Украину. Сийярто заявил, что на территории Закарпатья проживают этнические венгры. И такие ограничения коснутся прежде всего их семей. Он в частности добавил, что Будапешт не спорит с народом – недоразумение возникло именно с властями Украины.
- Также Венгрия заблокировала 20-й пакет санкций ЕС против России. Как заявил Петер Сийярто, пересмотр позиции Будапешта возможен только после возобновления поставок по нефтепроводу "Дружба", который пострадал в результате атаки 27 января.