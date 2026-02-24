Що відомо про ситуацію з Угорщиною та Україною?

Зокрема про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, про що пише Politico.

Нагадаємо, що Угорщина заблокувала надання Україні кредиту на 90 мільярдів євро, який раніше погодив Євросоюз. Річ у тім, що для ухвалення такого рішення потрібна одностайна підтримка всіх 27 країн-членів.

Зауважте! Міністр закордонних справ країни Петер Сіярто заявив, що Угорщина блокуватиме кредит доти, доки Україна не відновить транзит російської нафти трубопроводом "Дружба".

Водночас Сибіга повідомив, що Київ готовий діяти конструктивно. Тому Україна очікує рішень з боку Будапешта.

Україна готова діяти конструктивно і вже запропонувала кілька реалістичних рішень для врегулювання спору довкола нафтопроводу "Дружба",

– опублікували допис в МЗС України.

Андрій Сибіга висловив зокрема припущення, що тема відносин з Україною використовується у внутрішній політичній боротьбі Угорщини напередодні виборів. Тому Київ вимагає, аби Будапешт "перестав втягувати Україну у внутрішню політику Угорщини".

Ми неодноразово пропонували Угорщині провести пряму зустріч між Прем'єр-міністром Орбаном та Президентом Зеленським, щоб "очистити" їхні відносини,

– заявив Сибіга.

Зверніть увагу! Але Будапешт не відповів, вибравши натомість публічні ультиматуми та шантаж.

Що ще відомо щодо ситуації з Угорщиною?