Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів 24 Каналу, що рівень конфронтації між Україною і Угорщиною нарощувався достатньо давно. Останнім кроком до його загострення став виступ Володимира Зеленського на Мюнхенській безпековій конференції, де він зробив різкі заяви щодо Віктора Орбана.

Через яку причину Орбан блокує кредит Україні?

Пендзин пояснив, що Європейська комісія має на сьогодні єдиний механізм впливу на ті чи інші країни – це відкриття або блокування фінансування Європейського Союзу щодо них, і це зазначено в угоді про створення ЄС. Нині всі гроші Європейської комісії щодо Угорщини заблоковані.

Марко Рубіо літав в Угорщину і, як писали західні ЗМІ, запропонував Орбану замістити російську нафту венесуельською. США збираються завести її на нафтопереробні комплекси у Болгарії і Румунії і звідти постачати, зокрема в Угорщину.

"Тому після припинення роботи нафтопроводу "Дружба" не можна говорити, що Угорщина взагалі лишилася без нафти. Також вона є у величезній кількості на внутрішньоєвропейському ринку. Проте Будапешт на сьогодні не підписався ані на пропозицію США, ані на європейські поставки", – наголосив він.

Зверніть увагу! Міністр закордонних справ та торгівлі Угорщини Петер Сіярто наголосив, що Угорщина блокуватиме кредит ЄС Україні у 90 мільярдів євро, доки не буде відновлено транзит нафти "Дружбою". Він заявив, що нібито "Україна шантажує Угорщину, зупиняючи транзит нафти, узгоджуючи це з Брюсселем та угорською опозицією". Сіярто вважає, що Київ буцімто це робить для того, щоб створити перебої з постачанням нафти в Угорщину, що вплине на зростання цін перед виборами.

Угорщина має контракт до кінця 2029 року з Роснафтою, а також має частину контрактів з "Лукойлом". Основне питання у ціні нафти. Та, що надходить по нафтопроводу "Дружба" приблизно на 30% дешевше, ніж та, що є на ринку ЄС. І для Орбана, на думку, виконавчого директора Економічного дискусійного клубу, це великий фінансовий ресурс, завдяки якому він може оплачувати голоси на майбутніх виборах.

Орбан, хоч має певну підтримку Трампа, дуже переживає, що буде у квітні 2026 року на виборах в Угорщині. Є великі очікування, що у випадку перемоги Петера Мадяра (головний конкурент Орбана – 24 Канал), проти Орбана можуть відкрити низку кримінальних справ. Тому для нього перемога на виборах екзистенційно важлива,

– підкреслив Пендзин.

Для України ж надзвичайно важливо, за його словами, щоб на наступному тижні було розблоковано кредит на 90 мільярдів євро. Чекати до квітня в України немає часу. Західні видання пишуть про те, що Київ у випадку відтермінування цього рішення матиме проблеми з фінансуванням вже у квітні.

Йдеться передусім про гроші, які б мали надходити на фінансування соціальних видатків, і це найголовніше. Тому що воєнно-технічні видатки трохи відтягнуті у часі та там є більш-менш зрозумілі терміни,

– відзначив Олег Пендзин.

Він додав, що у квітні, якщо не буде цього кредиту, постане питання, де брати гроші. Цей момент є надзвичайно чутливим для України.

