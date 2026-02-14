Про це Зеленський розповів під час свого виступу на Мюнхенській безпековій конференції 14 лютого.

Дивіться також Зеленський виступив у Мюнхені: головні заяви президента з промови на конференції

Як Зеленський згадав Орбана під час своєї промови?

Зеленський згадав слова голови конференції Вольфганга Ішингера, який напередодні заходу заявив, що поки Україна стримує Росію, загроза для Європи не є критичною. Український лідер зауважив, що формально це може виглядати саме так, однак варто зважати на ціну, яку платить Україна.

Він підкреслив, що саме українські військові фактично утримують східний фланг Європи. Він сказав, що за його словами, за спинами українців стоять незалежні країни Європи, підколовши Орбана.

За нашими людьми стоять незалежна Польща та вільні Балтійські держави. Може буде суверенна Молдова. І навіть один Віктор може думати, як відрощувати свій живіт, а не про те, щоб нарощувати свою армію, щоб зупиняти російські танки від повернення до вулиць Будапешту,

– сказав він.

Як на це відреагував Орбан?

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що промова Зеленського нібито "допоможе угорцям чіткіше побачити ситуацію". Він вкотре прямо висловився проти вступу України до ЄС.

Однак є дещо, що ви неправильно розумієте: ці дебати не про мене і не про вас. Вони стосуються майбутнього Угорщини, України та Європи. Саме тому ви не можете стати членом Європейського Союзу,

– відповів Орбан Зеленському.

Зеленський у Мюнхені показав візуалізацію російських ударів